Ліверпуль зібрався перехопити трансферну ціль Тоттенхема, – ЗМІ

Оборонець Джамал Льюїс може здійснити стрибок із останньої до першої команди за підсумками сезону в англійській Прем'єр-лізі. Ним цікавиться Ліверпуль.

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Ліверпуль уже вивчає варіант із підписанням Льюїса. Лівий фланг оборони – одне зі слабких місць команди Юргена Клоппа. У розпорядженні мерсисайдців на цій позиції є фактично один Ендрю Робертсон. 22-річний оборонець Норвіча може нав'язати йому конкуренцію. Ліверпуль сподівається оформити трансфер за 10 млн фунтів.

До слова, в сезоні 2019/20 Джамал Льюїс провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше Жозе Моурінью запланував підписати оборонця у ході своєї кадрової революції у Тоттенхемі.

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