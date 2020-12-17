Відділ маркетингу чемпіонів Англії серйозно не допрацьовує. Рекламний фейл під час матчу з Тоттенхемом обурив спонсора "червоних".

Хто б міг подумати, що центральна зустріч 13 туру АПЛ образить гордих мешканців маленької острівної держави в індійському океані! Туристичний Маврікій обурюється через невігластво маркетологів Ліверпуля, які рекламували райський куточок нашої планети з очевидною помилкою у географічній назві. Замість "mauritiusnow.com" на рекламних щитах Енфілда фігурував напис "mauritusnow.com". Відтак, кожен, хто переходив за цим посиланням, стикався з недійсною веб-сторінкою.

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Найпопулярніше видання Маврікія Express видало розгромний матеріал про порушення спонсорської угоди і серйозні збитки: "Хіба за це ми платимо вам 8 мільйонів євро на рік? Це ж гроші наших платників податків!".

Зазначимо, що оголошення з офіційним порталом Маврікія відображається 6 разів по 20 секунд протягом усіх матчів Ліверпуля. Тобто, "червоні" дві хвилини рекламували некоректну веб-сторінку. У таборі мерсисайдців наразі не визнають власної помилки, мовляв плакати і маркування надходять з готовими даними.

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