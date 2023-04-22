В рамках суботньої програми 32-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 32-й тур

Ліверпуль – Ноттінгем Форест – 3:2

Голи: Жота, 47, 55, Салах, 70 – Вільямс, 51, Гіббс-Вайт, 67

Брентфорд – Астон Вілла – 1:1

Голи: Тоуні, 65 – Дуглас Луїс, 88

Лестер – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Іхеаначо, 36 (пен), Кастань, 75 – Кунья, 13

Ліверпуль приймав Ноттінгем Форест, намагаючись здобути другу поспіль перемогу в АПЛ. Перший тайм явно натякав, що гостям буде важко стримати мерсисайдську машину – за ударами підопічні Клоппа вели з рахунком 10:1, а показник очікуваних голів зупинився на цифрах 2,25. Тим не менш, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

В другому таймі почалася феєрія. Господарі відкрили рахунок вже за хвилину після відновлення гри – це Жота замкнув скидку Фабінью після кутового. Ноттінгем відповів щільним пострілом Гіббс-Вайта, який парирував Аліссон, а на 51-й хвилині "лісники" зрівняли! Звичайне вкидання з ауту вдало наклалось на провал Конате у єдиноборстві та неправильну позицію Фабінью – Гіббс-Вайт прийняв м'яч і прострілив під удар Вільямсу. 1:1.

Мерсисайдці пішли уперед і забили другий гол на 55-й хвилині (Жота замкнув подачу зі стандарту), однак на 67-й відзначився і Гіббс-Вайт – Морган виграв підбирання перед карним майданчиком і пробив у ближній кут. Втім, ще через три хвилини черговий стандарт Ліверпуля завершився замиканням Салаха – 3:2!

Ноттінгем і не думав здаватись. У наступні 20 хвилин гості пробивали у поперечину та в сантиметрі над нею. Тим не менш, врятуватись від поразки "лісникам" вже не вдалося. Ліверпуль святкує перемогу.

В паралельному матчі Лестер нарешті зупинив своє вільне падіння. "Лисиці" у рідних стінах перемогли Вулверхемптон, перервавши 10-матчеву безвиграшну серію в усіх турнірах (причому дев'ять із цих поєдинків завершувались поразками). Хоча після голу Куньї на 13-й хвилині здавалося, що цей жах продовжиться.

Втім, господарі відігрались ще у першому таймі з пенальті, який реалізував Іхеаначо. В середині ж другого Кастань вивів Лестер уперед – і більше рахунок не змінювався. Завдяки цій перемозі "лисиці" ще й покинули зону вильоту, опустивши туди Евертон.

Брентфорд же свою безвиграшну серію не зупинив. Хоча команда була дуже близькою до цього – "джмелі" перемагали до 88-ї хвилини, допоки не пропустили від Дугласа Луїса.

Бірмінгемці могли й виграти цей поєдинок, але все завершилось нічиєю. Таким чином, підопічні Томаса Франка не змогли перемогти вже у шостому турі поспіль.

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