Ліверпуль здобув важку перемогу над Бернлі – Фрімпонг заробив вирішальний пенальті на останній хвилині
Ліверпуль у рамках 4-го туру АПЛ 2025/26 переміг Бернлі (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Бернлі традиційно дає бій грандам на рідному Терф Мур. Ліверпуль не став винятком. Першу година зустрічі можна було назвати провальною для мерсисайдців попри класну статистику. 17:2 за ударами, 31:2 за дотиками у штрафному, 37:26 за успішними єдиноборствами, 1,25 vs 0,12 за очікуваними голами до 60-ї хвилини – все це виглядало круто, однак це саме той випадок, коли цифри прибріхують.
Реальна картина гри змусила Арне Слота проводити заміни вже на 36-й хвилині. Його підопічні не створили жодного моменту до того часу. Оборонний блок "бордових" тримався не тільки на компактності, але й на жорсткості дій – в одному з підкатів Мак Аллістеру ледь не відірвали ногу. За такий фол Майкл Олівер дав лишень жовту картку.
Перший гострий епізод гості створили аж на 39-й хвилині, коли Робертсон підхопив м'яч у штрафному, хитнув Лорана й пробив "шведою". Точно по позиції Дубравки. Ще за хвилину Екітіке відкрився під пас за спину Лорану й пробив з-під Екдаля, однак сфера пролетіла поруч з дальньою стійкою!
Перед перервою Вірц отримав проникний пас від Мак Аллістера та прострілив у центр, але Екітіке до м'яча не дістався. Цей момент став останнім для Ліверпуля у першому таймі. На другий Мак Аллістер не вийшов – замість нього випустили Бредлі.
За дві хвилини по перерві Гравенберх міг відкрити рахунок, потужно вгативши з відскоку з лінії карного майданчика. Точності Раяну забракло. На 59-й же хвилині Собослай міг повторити свій шедевр із матчу проти Арсенала, коли вдалося забити зі штрафного – тільки тепер Домінік пробивав метрів з 25-ти з гри. Угорець цілив у дев'ятку, однак Дубравка виконав топовий сейв.
Наступного моменту довелося чекати аж до 73-ї хвилини. Робертсон виконав навіс з лівого флангу точно на голову К'єзі (він замінив Екітіке). М'яч знову пройшов повз ворота.
Ось і вся гострота Ліверпуля. Бернлі міцно тримав мерсисайдців на відстані, змусивши чемпіона закидувати штрафний кросами – за весь матч їх назбиралося понад 40 штук.
Бернлі вирішив допомогти підопічним Арне Слота, залишившись у меншості на 75-й хвилині. Другу жовту картку отримав Угочукву. Тренерський штаб Ліверпуля відреагував несподівано – замість Конате й Вірца на поле вийшли Нгумоха та Фрімпонг.
Неймовірно, але Арне Слот вгадав із кадровими рішеннями. На 2-й компенсованій Нгумоха зайшов на лівий край штрафного та покотив на правий, а Фрімпонг замкнув другим дотиком у ближній кут. Дубравка парирував. Це був 26-й удар Ліверпуля.
На 4-й же компенсованій Фрімпонг заробив пенальті, виконавши 44-й крос мерсисайдців на Терф Мур. М'яч поцілив у руку Меджбірі. Захисник сам все зрозумів, схопившись за голову.
Майкл Олівер вказав на "позначку", а Салах не залишив шансів Дубравці – 0:1! Цей гол став переможним для гостей. Ліверпуль продовжив тріумфальну ходу в АПЛ, вигравши четвертий матч поспіль.