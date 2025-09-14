Бернлі традиційно дає бій грандам на рідному Терф Мур. Ліверпуль не став винятком. Першу година зустрічі можна було назвати провальною для мерсисайдців попри класну статистику. 17:2 за ударами, 31:2 за дотиками у штрафному, 37:26 за успішними єдиноборствами, 1,25 vs 0,12 за очікуваними голами до 60-ї хвилини – все це виглядало круто, однак це саме той випадок, коли цифри прибріхують.

Реальна картина гри змусила Арне Слота проводити заміни вже на 36-й хвилині. Його підопічні не створили жодного моменту до того часу. Оборонний блок "бордових" тримався не тільки на компактності, але й на жорсткості дій – в одному з підкатів Мак Аллістеру ледь не відірвали ногу. За такий фол Майкл Олівер дав лишень жовту картку.

Перший гострий епізод гості створили аж на 39-й хвилині, коли Робертсон підхопив м'яч у штрафному, хитнув Лорана й пробив "шведою". Точно по позиції Дубравки. Ще за хвилину Екітіке відкрився під пас за спину Лорану й пробив з-під Екдаля, однак сфера пролетіла поруч з дальньою стійкою!

Перед перервою Вірц отримав проникний пас від Мак Аллістера та прострілив у центр, але Екітіке до м'яча не дістався. Цей момент став останнім для Ліверпуля у першому таймі. На другий Мак Аллістер не вийшов – замість нього випустили Бредлі.

За дві хвилини по перерві Гравенберх міг відкрити рахунок, потужно вгативши з відскоку з лінії карного майданчика. Точності Раяну забракло. На 59-й же хвилині Собослай міг повторити свій шедевр із матчу проти Арсенала, коли вдалося забити зі штрафного – тільки тепер Домінік пробивав метрів з 25-ти з гри. Угорець цілив у дев'ятку, однак Дубравка виконав топовий сейв.

Наступного моменту довелося чекати аж до 73-ї хвилини. Робертсон виконав навіс з лівого флангу точно на голову К'єзі (він замінив Екітіке). М'яч знову пройшов повз ворота.

Ось і вся гострота Ліверпуля. Бернлі міцно тримав мерсисайдців на відстані, змусивши чемпіона закидувати штрафний кросами – за весь матч їх назбиралося понад 40 штук.

Бернлі вирішив допомогти підопічним Арне Слота, залишившись у меншості на 75-й хвилині. Другу жовту картку отримав Угочукву. Тренерський штаб Ліверпуля відреагував несподівано – замість Конате й Вірца на поле вийшли Нгумоха та Фрімпонг.

Неймовірно, але Арне Слот вгадав із кадровими рішеннями. На 2-й компенсованій Нгумоха зайшов на лівий край штрафного та покотив на правий, а Фрімпонг замкнув другим дотиком у ближній кут. Дубравка парирував. Це був 26-й удар Ліверпуля.

На 4-й же компенсованій Фрімпонг заробив пенальті, виконавши 44-й крос мерсисайдців на Терф Мур. М'яч поцілив у руку Меджбірі. Захисник сам все зрозумів, схопившись за голову.

Майкл Олівер вказав на "позначку", а Салах не залишив шансів Дубравці – 0:1! Цей гол став переможним для гостей. Ліверпуль продовжив тріумфальну ходу в АПЛ, вигравши четвертий матч поспіль.