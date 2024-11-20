La Gazzetta dello Sport пише, що за нападником Інтера стежать в Англії, і особливо уважно це робить Ліверпуль. Про придбання француза замислювалися ще тоді, коли команду тренував Юрген Клопп.

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Представники Тюрама знають, що футболіст подобається мерсисайдцям і що протягом цього сезону інтерес тільки зростає. Стверджується, що у контракті Маркуса є пункт про відхід за 85 млн євро. Сам форвард не налаштований залишати Інтер. Він хоче побити особистий сезонний рекорд із забитих голів і стати ще важливішим для "нерадзуррі" гравцем.

Нагадаємо, що до Інтера Тюрам приєднався у 2023 році, перейшовши з Борусії М. Загалом за італійську команду він зіграв у 61 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 19 асистів.

Маркус Тюрам син Ліліана Тюрами, який вигравав зі збірною Франції ЧС-98 та Євро-2000.

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