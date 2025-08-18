У роздягальні Ліверпуля зберегли місце для Діогу Жоти, повідомляє TNT Sports. Це вже не перший подібний вчинок від клубу – раніше був виведений з обігу 20-й номер, під яким грав португалець. Також Ліверпуль продовжить платити його зарплатню сім'ї, як було прописано в його контракті.

Нагадаємо, що форвард Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота трагічно загинув унаслідок аварії, що сталася в ніч на четвер у провінції Самора, Іспанія. Разом із ним загинув його брат – 26-річний Андре Сілва, футболіст клубу Пенафіель із другого португальського дивізіону.

За інформацією іспанської цивільної гвардії, трагедія сталася внаслідок розриву шини під час обгону – автомобіль загорівся, і врятувати пасажирів не вдалося. Обидва загинули на місці.

