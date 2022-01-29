Ліверпуль завершує трансфер зірки Порту
Вінгер Порту Луїс Діас найближчим часом має стати гравцем Ліверпуля.
Ліверпуль та Порту узгоджують останні умови переходу Діаса до мерсисайдців, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Ліверпуль близький до трансферу головної зірки Порту за 60 млн євро, – The Athletic
Колумбієць уже домовився щодо особистих умов контракту, розрахованого на 5 років. Зазначалося, що трансфер обійдеться "червоним" у 60 млн євро разом з бонусами.
Додамо, що Діас у поточному сезоні провів 28 матчів, в яких оформив 16 голів і 6 асистів. Зірка Порту перетинався з Ліверпулем на груповій стадії ЛЧ, проте забивав лише Мілану (по голу в кожному матчі проти "россонері").
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