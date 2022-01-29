Ліверпуль та Порту узгоджують останні умови переходу Діаса до мерсисайдців, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Ліверпуль близький до трансферу головної зірки Порту за 60 млн євро, – The Athletic

Колумбієць уже домовився щодо особистих умов контракту, розрахованого на 5 років. Зазначалося, що трансфер обійдеться "червоним" у 60 млн євро разом з бонусами.

Додамо, що Діас у поточному сезоні провів 28 матчів, в яких оформив 16 голів і 6 асистів. Зірка Порту перетинався з Ліверпулем на груповій стадії ЛЧ, проте забивав лише Мілану (по голу в кожному матчі проти "россонері").

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