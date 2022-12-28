Вінгер збірної Нідерландів Коді Гакпо наближається до свого переходу в Ліверпуль.

Нідерландець вже прибув до Англії, аби пройти медогляд для переходу в Ліверпуль, повідомляє Sky Sports.

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Раніше повідомлялось, що Гакпо обійшовся мерсисайдцям у 37 млн фунтів та ще 13 млн у якості бонусів, а контракт розрахований до 2028 року.

Зауважимо, що Коді зіграв у 24 поєдинках за ПСВ у поточному сезоні, в яких відзначився 13 голами та 17 результативними передачами.

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