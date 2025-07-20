Нападник Айтрахта Уго Екітіке все ближче до переїзду на Енфілд.

Ліверпуль продовжує плідне трансферне вікно, Наступним новачком "червоних" стане Уго Екітіке з Айнтрахта, повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Хоукінс в соцмережі X.

Баварія зробить нову пропозицію Ліверпулю щодо Діаса – особистий контракт майже узгоджено

Французький нападник не зіграв у товариській зустрічі німецької команди проти ФСФ Франкфурт (3:2), адже готується до прощання з клубом.

Екітіке вже узгодив особисті умови з Ліверпулем, очікується підписання контракту до 2031 року. Сам гравець чекає на "зелене світло" від Айнтрахта, щоб завершити перехід. Команда Арне Слота пропонує за гравця близько 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в команду із Франкфурта Екітіке перейшов у 2024 році з ПСЖ.

Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер