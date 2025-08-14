Ліверпуль досяг угоди з Пармою щодо переходу 18-річного захисника Джованні Леоні за 35 мільйонів євро, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Інтер, Ювентус і Мілан включились у боротьбу за гравця, яким також цікавляться гранди АПЛ

За останньою інформацією, усі документи вже погоджені, й Парма надала дозвіл Леоні вирушити до Ліверпуля для проходження медичного огляду. Очікують, що футболіст пройде обстеження сьогодні.

Юний італієць, який зіграв лише 17 матчів за Парму, може діяти як у центрі оборони, так і на правому фланзі.

Водночас Ліверпуль, вочевидь, не буде робити спроб придбати захисника Динамо Тараса Михавка, про інтерес до якого повідомляли раніше.

Таким чином, найближчим часом Леоні стане сьомим новачком Ліверпуля після підписань Флоріана Вірца, Уго Екітіке, Джеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза та двох воротарів: Фредді Вудмана та Арміна Печі.

Відкриття сезону Прем’єр-ліги для Ліверпуля відбудеться вже цієї п’ятниці в матчі проти Борнмута, і клуб сподівається оформити трансфер Леоні вчасно для його можливої участі у стартовому турі.

