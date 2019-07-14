Ліверпуль завдяки дублю Мілнера переграв у спарингу Бредфорд

Ліверпуль продовжує підготовку до сезону 2019/20. Цього разу підопічні Юргена Клоппа переграли у контрольному матчі Бредфорд Сіті.

Товариські матчі

Бредфорд – Ліверпуль – 1:3

Голи: Дойл, 81 – Мілнер, 13, 15 (пен.), Брюстер, 41

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

Ліверпуль у рамках підготовки до нового сезону зустрівся з представником Ліги 2 (4 дивізіон) Бредфорд Сіті. Вже через 15 хвилин після стартового свистка мерсисайдці повели у 2 м'ячі завдяки дублю ветерана Джеймса Мілнера. Перед перервою молодий талант "червоних" Раян Брюстер вколотив 3 гол у ворота "жовто-червоних".

Бредфорд за увесь матч завдав лише 2 удари по воротах переможця Ліги чемпіонів, але один з них виявився результативним. Відзначився Юен Дойл. У підсумку, Ліверпуль переміг з рахунком 3:1.