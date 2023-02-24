Після поразки від Реала (2:5) керівництво Ліверпуля розмірковує над кандидатами, які б змогли замінити Юргена Клоппа влітку, якщо він захоче залишити клуб.

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La Repubblica стверджує, що італієць стане пріоритетом клубу. Зазначається, що розглядається ще дві кандидатури – Зінедін Зідан і Маурісіо Почеттіно. Але керівництву Ліверпуля більше до вподоби саме Де Дзербі.

Нагадаємо, що колишній наставник Шахтаря наразі очолює англійський Брайтон. "Чайки" посідають сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 35 очок. Нещодавно повідомлялось, що декілька італійських клубів, серед яких Ювентус і Інтер, також зацікавлені в послугах Де Дзербі.

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