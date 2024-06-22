Ліверпуль зацікавився зірочкою Реала – Анчелотті остаточно визначився щодо долі гравця
15:56 - Читать на русском
Півзахисник Реала та збірної Туреччини Арда Ґюлер потрапив на радари великих клубів.
Арда Гюлер не одразу дебютував за Реал через травму, але зумів в останніх матчах сезону показати свій талант публіці.
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Як повідомляє Marca, 19-річний турецький хавбек Реала зацікавив Ліверпуль, Реал Сосьєдад та іншим командам. Мадридці знають про інтерес до Ґюлера, але не збираються його відпускати влітку. Очікується, що він отримуватиме більше ігрового часу у наступній кампанії. І "вершкові", і тренер Карло Анчелотті вважають Арду "недоторканним".
Нагадаємо, що Ґюлер зіграв за Реал у 12 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів.
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