Арда Гюлер не одразу дебютував за Реал через травму, але зумів в останніх матчах сезону показати свій талант публіці.

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Як повідомляє Marca, 19-річний турецький хавбек Реала зацікавив Ліверпуль, Реал Сосьєдад та іншим командам. Мадридці знають про інтерес до Ґюлера, але не збираються його відпускати влітку. Очікується, що він отримуватиме більше ігрового часу у наступній кампанії. І "вершкові", і тренер Карло Анчелотті вважають Арду "недоторканним".

Нагадаємо, що Ґюлер зіграв за Реал у 12 матчах у всіх турнірах. В його активі шість голів.

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