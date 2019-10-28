Ліверпуль зацікавився 17-річним форвардом Порту

Англійський Ліверпуль зацікавився нападником Порту Фабіу Сілвою.

"Червоні" нещодавно почали співпрацю з колишнім скаутом португальського клубу Вітором Матосом, який одразу порекомендував керівникам клубу придивитися до 17-річного вихованця "драконів", інформує Liverpool Echo.

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Зазначимо, що Фабіу Сілва дебютував у дорослому футболі в серпні цього року. В поточному сезоні він 4 рази виходив на заміну в матчах Порту, а нещодавно забив свій перший гол – Сілва відзначився у переможній грі з Фаміліканом (3:0). За оцінкою порталу Transfermarkt трансферна вартість юного нападника становить 3 мільйони євро.

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