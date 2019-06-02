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Ліверпуль заробив понад 110 млн євро в Лізі чемпіонів

11:06 275 Читать на русском
Ліверпуль заробив понад 110 млн євро в Лізі чемпіонів
Ліверпуль – переможець Ліги чемпіонів 2018/19 / Твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль отримав трохи більше 110 млн євро в цьогорічній Лізі чемпіонів і встановив фінансовий рекорд турніру.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

На груповому етапі Ліверпуль заробив 32,5 мільйона, в плей-офф раунді ще 37,5 мільйона, а за перемогу в фіналі – 4 мільйони.

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Також мерсисайдці отримали історичний бонус від УЄФА в розмірі 23 мільйонів, призові за майбутню участь в Суперкубку УЄФА – 3,5 мільйона. Ще 12,6 мільйона "червоні" заробили за допомогою маркетингового пулу.

Таким чином, для "червоних" турнір став найуспішнішим з фінансової точки зору. Сумарно клуб заробив понад 110 мільйонів євро.

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Попередній фінансовий рекорд належить Ювентусу, який у 2017 році заробив 109 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ліверпуль у вчорашньому поєдинку фінальному поєдинку Ліги чемпіонів в Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано вшосте став володарем цього трофею, обігравши Тоттенхем (2:0).

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