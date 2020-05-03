Ліверпуль запропонував Вернеру контракт на п'ять років – зарплата вражає

Нападник німецького РБ Лейпциг Тімо Вернер вже влітку може опинитися в чемпіонаті Англії.

Ліверпуль обговорює з форвардом збірної Німеччини умови особистого контракту, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра в своєму Твіттері.

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За даними джерела, Ліверпуль запропонував Вернеру угоду на 5 років з зарплатою в розмірі 10 млн євро на рік, включаючи бонуси. Повідомляється, що форвард є пріоритетною ціллю наставника мерсисайдців Юргена Клоппа, і клуб вже веде переговори з Лейпцигом.

До слова, Вернер – вихованець Штутгарта, за який виступав з 2013 по 2016 рік, після чого перейшов у РБ Лейпциг. У нинішньому сезоні форвард взяв участь в 25 матчах німецької Бундесліги, в яких записав у свій актив 21 гол і 7 результативних передач.

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