Ліверпуль запропонував 65 млн євро за Аліссона

Голкіпер Роми Аліссон може невдовзі переїхати в АПЛ.

Ліверпуль всерйоз зацікавлений в послугах Аліссона та вже запропонував Ромі 65 млн євро за бразильця, пише Gazzetta dello Sport.

Рома потролила Ювентус після трансферу Роналду

"Червоні" вже давно знаходяться у пошуках надійного воротаря і готові заплатити за Аліссона 60 млн євро плюс ще 5 млн бонусами.

Якщо Аліссон погодиться на перехід до Ліверпуля, клуб запропонує йому контракт з зарплатнею 6 млн євро на рік.

Проте пізніше цю інформацію від Gazzetta dello Sport спростував Sky Sports.

Каріус припустився чергового фейлу у матчі Ліверпуля

Відзначимо, раніше повідомлялось, що "римляни" готові відпустити свого голкіпера за 70 млн євро.

Нагадаємо, Аліссоном також цікавились мадридський Реал та Челсі.