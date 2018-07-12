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Ліверпуль запропонував 65 млн євро за Аліссона

15:20 1452 Читать на русском
Ліверпуль запропонував 65 млн євро за Аліссона
Аліссон / Фото: ФК Рома

Голкіпер Роми Аліссон може невдовзі переїхати в АПЛ.

Ліверпуль всерйоз зацікавлений в послугах Аліссона та вже запропонував Ромі 65 млн євро за бразильця, пише Gazzetta dello Sport.

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"Червоні" вже давно знаходяться у пошуках надійного воротаря і готові заплатити за Аліссона 60 млн євро плюс ще 5 млн бонусами.

Якщо Аліссон погодиться на перехід до Ліверпуля, клуб запропонує йому контракт з зарплатнею 6 млн євро на рік.

Проте пізніше цю інформацію від Gazzetta dello Sport спростував Sky Sports.

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Відзначимо, раніше повідомлялось, що "римляни" готові відпустити свого голкіпера за 70 млн євро.

Нагадаємо, Аліссоном також цікавились мадридський Реал та Челсі.

Теги
ЧС 2018 Ліверпуль Ліверпуль Рома Рома Аліссон Аліссон Трансфери Ліверпуля
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