Ліверпуль запропонував 65 млн євро за Аліссона

Голкіпер Роми Аліссон може невдовзі переїхати в АПЛ.
Ліверпуль всерйоз зацікавлений в послугах Аліссона та вже запропонував Ромі 65 млн євро за бразильця, пише Gazzetta dello Sport.
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"Червоні" вже давно знаходяться у пошуках надійного воротаря і готові заплатити за Аліссона 60 млн євро плюс ще 5 млн бонусами.
Якщо Аліссон погодиться на перехід до Ліверпуля, клуб запропонує йому контракт з зарплатнею 6 млн євро на рік.
Проте пізніше цю інформацію від Gazzetta dello Sport спростував Sky Sports.
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Відзначимо, раніше повідомлялось, що "римляни" готові відпустити свого голкіпера за 70 млн євро.
Нагадаємо, Аліссоном також цікавились мадридський Реал та Челсі.