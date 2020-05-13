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Ліверпуль запланував ще один трансфер футболіста з головного відкриття Ліги чемпіонів

11:48 1253 Читать на русском
Ліверпуль запланував ще один трансфер футболіста з головного відкриття Ліги чемпіонів
Домінік Собослої / Getty images

Ліверпуль під час літнього трансферного вікна може підписати чергового гравця австрійського Зальцбурга.

До трансферних планів Ліверпуля потрапив 19-річний угорець Домінік Собослої, повідомляє Daily Mail з посиланням на Tuttosport. Вартість потенційного переходу оцінюється майже у 30 млн євро.

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Варто зауважити, що Ліверпулю належить поборотися за виконавця з іншими європейськими клубами. За інформацією джерела, у послугах хавбека зацікавлені лондонський Арсенал, дортмундська Борусія, РБ Лейпциг, а також італійські Ювентус, Лаціо та Мілан.

Зазначимо, що Собослої у поточному сезоні зіграв за Зальцбург 27 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи. Найчастіше він діє на позиції лівого хавбека, але також може зіграти в центрі півзахисту. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Ліверпуль придбав у Зальцбурга, який став одним із відкриттів групового етапу Ліги чемпіонів, нападника Такумі Мінаміно. У складі "червоних" також виступають півзахисник Набі Кейта і форвард Садьйо Мане, які свого часу теж грали за австрійський клуб.

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Теги
Англія Домінік Собослої Домінік Собослої Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург
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