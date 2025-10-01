Головний тренер Ліверпуля Арне Слот оголосив, що Аліссон не вийде на поле у найближчому матчі АПЛ проти Челсі. Бразилець отримав ушкодження під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Галатасарая, який завершився поразкою мерсисайдців 0:1.

На гравців Ліверпуля чекав неприємний сюрприз в готелі Стамбула – вони не змогли виспатися

"Це ніколи не позитив, якщо ти залишаєш поле так. Можете бути певні, у суботу він не зіграє. Коли він повертався назад, відчув щось. Я не лікар, але зазвичай, коли гравець відчуває біль, падає на газон і не може продовжити – це серйозно. Якщо один із наших футболістів лягає на поле, то у дев’яти випадках з десяти він більше не встає. Так і сталося з Аліссоном. У суботу він точно не зіграє, можна сказати, що це 99,9 відсотка, я вже казав – фактично 100 відсотків", – цитує слова Слота на післяматчевій прес-конференції The Athletic.

32-річний голкіпер сигналізував про проблему після удару Віктора Осімхена, коли різко повертався на позицію у ситуації з виходом сам на сам. На 56-й хвилині його замінив грузинський кіпер Гіоргі Мамардашвілі.

Аліссон вже не вперше вибуває через травми. У сезонах 2023/24 та 2024/25 він пропускав тривалі відрізки через проблеми з м’язами, а минулого сезону був поза грою три місяці. Його замінить Гіоргі Мамардашвілі, який влітку перейшов із Валенсії. 25-річний воротар уже встиг провести один матч за Ліверпуль у Кубку ліги, а тепер дебютує в АПЛ у зустрічі з Челсі.

Проблеми зі здоров’ям під час матчу в Стамбулі мав і нападник Уго Екітіке. Форвард відчув дискомфорт після спроби зупинити передачу та був замінений Алексісом Мак Аллістером. "Уго відчув щось, коли тягнувся до м’яча. Після гри гравцям здається, що все не так погано, але це може мати наслідки, коли в грі треба буде зробити спринт. Подивимося, чи буде він готовий на вихідні", – зазначив Слот. На французького нападника тепер чекає медичне обстеження.

Ліверпуль сенсаційно програв Галатасараю, Тоттенхем врятувався від поразки Буде-Глімту, Атлетіко знову забив п'ять