Форвард Ньюкасла Александр Ісак сподівається, що приєднається до Ліверпуля.

У найгучнішій трансферній сазі досі не поставлена крапка. Александр Ісак все ще може перейти в Ліверпуль.

Ньюкасл офіційно підписав заміну Ісаку, оформивши найдорожчий трансфер в історії

Як повідомляє Jan Aage Fjørtoft, найімовірніше, що перемовини між "сороками" та мерсисайдцями продовжаться після матчу з Лідсом. Ціна трансферу становитиме 130 мільйонів фунтів стерлінгів. Перехід Ісака до Ліверпуля має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, що Александр бунтував, пропускавши тренування, оскільки хотів, щоб Ньюкасл відпустив його. Утім, все літо "сороки" відмовлялися продати шведського форварда.

