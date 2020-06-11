Ліверпуль з непристойним рахунком знищив Блекберн – команда Клоппа провела перший спаринг перед рестартом АПЛ

Ліверпуль здобув впевнену перемогу в товариському матчі проти Блекберн Роверс.

Товариська зустріч відбулася на Енфілді і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 6:0. Цей спаринг став першим матчем Ліверпуля перед відновленням сезону в Англії.

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Як повідомляє офіційний сайт "червоних", голами у складі мерсисайдців відзначилися нападники Садьйо Мане і Такумі Мінаміно, півзахисники Набі Кейта і Лейтон Кларксон, а також захисники Жоель Матіп і Кі-Яна Хувер.

До слова, матчі англійської Прем'єр-ліги відновляться вже 17 червня. Наразі Ліверпуь, набравши 82 очка в 29 турах, посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 25 очок. Своєю чергою, Блекберн з 53 очками після 37 турів розташовується на 10-му рядку в таблиці Чемпіоншипа.

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