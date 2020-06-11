toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Ліверпуль з непристойним рахунком знищив Блекберн – команда Клоппа провела перший спаринг перед рестартом АПЛ

18:40 356 Читать на русском
Ліверпуль з непристойним рахунком знищив Блекберн – команда Клоппа провела перший спаринг перед рестартом АПЛ
Садьйо Мане / фото: Ліверпуль

Ліверпуль здобув впевнену перемогу в товариському матчі проти Блекберн Роверс.

Товариська зустріч відбулася на Енфілді і завершилася перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 6:0. Цей спаринг став першим матчем Ліверпуля перед відновленням сезону в Англії.

Чарльтон вдруге за півроку змінив власників – там працює легенда Динамо

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", голами у складі мерсисайдців відзначилися нападники Садьйо Мане і Такумі Мінаміно, півзахисники Набі Кейта і Лейтон Кларксон, а також захисники Жоель Матіп і Кі-Яна Хувер.

До слова, матчі англійської Прем'єр-ліги відновляться вже 17 червня. Наразі Ліверпуь, набравши 82 очка в 29 турах, посідає перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача на 25 очок. Своєю чергою, Блекберн з 53 очками після 37 турів розташовується на 10-му рядку в таблиці Чемпіоншипа.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку

blog_ava
Козловський змінив свою принципову позицію щодо завершення Першої ліги
12:13
3196
Теги
Блекберн Блекберн Ліверпуль Ліверпуль Англія Товариські матчі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
1
хв
Севілья
23:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук