Ліга чемпіонів 2024/25, 4-й тур

Болонья – Монако – 0:1

Гол: Керер, 87

Борусія Д – Штурм – 1:0

Гол: Мален, 86

Ліверпуль – Байєр – 4:0

Голи: Діас, 61, 83, 90+2, Гакпо, 63

Монако вирвало перемогу над Болоньєю. Монегаски відкрили рахунок на 17-й хвилині, але взяття воріт справедливо не зарахували – Сінго влетів у голкіпера Болоньї Скорупскі у воротарському майданчику. Монако мав трохи більшу перевагу, проте забити вдалось аж на 87-й хвилині: Керер на дальній стійці у напівшпагаті замкнув навіс з кутового.

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Дортмундська Борусія зуміла дотиснути австрійський Штурм, який до цього ще не набирав очок у Лізі чемпіонів. "Джмелі" були в ослабленому складі через епідемію травм, володіли неймовірною перевагою (20 ударів проти 6 в суперника), однак забили лише на 86-й хвилині. Це Гірассі витягнув на себе захисників та віддав правіше на Малена, який увірвався у штарфний та потужним ударом прошив голкіпера.

А Ліверпуль в одному з центральних матчів ігрового дня розгромив Байєр. Гра вийшла цікавою: леверкузенці грамотно захищались та не давали підступити до власних воріт. Байєр ще й забив у першому таймі, однак суддя помітив гру рукою Фрімпонга в моменті перед цим. А у другому таймі пішли голи, при чому один за одним. Джонс шикарною передачею знайшов Діаса, який вискочив поміж захисників та класно перекинув Градецкі.

Через 2 хвилини рахунок вже був 2:0! Ліверпуль зловив Байєр на контратаці: Салах обігрався з Діасом та навісив з правого флангу, а Гакпо замкнув на дальній стійці. Арбітр перевіряв на VAR, чи не був нідерландець у офсайді, але все в межах правил. На 83-й хвилині рахунок став розгромним. Салах знову отримав м'яч на правому фланзі та навісив, Діас виграв боротьбу в Хофманна, трохи смикнувши його за руку та другим дотиком пробив. Рефері не помітив у епізоді порушення правил.

А на 90+2 Луїс Діас оформив хет-трик. Швидку контратаку розігнав Нуньєс, який вирішив сам і пробити. Дарвін влучив у захисника, воротар також стрибнув у дальній кут, а м'яч відскочив до Діаса, який забив легкий третій гол.