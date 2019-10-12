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Ліверпуль з Джеррардом і Каррагером обіграв Рейнджерс у матчі легенд

20:33 147 Читать на русском
Ліверпуль з Джеррардом і Каррагером обіграв Рейнджерс у матчі легенд
Стівен Джеррард та Джеймі Каррагер / ФК Ліверпуль

На стадіоні Айброкс у шотландському Глазго в благодійному товариському матчі зійшлися відомі у минулому гравці місцевого Рейнджерс та англійського Ліверпуля.

Обидва клуби об'єднує Стівен Джеррард – легенда Ліверпуля та чинний головний тренер Рейнджерс, який, до слова, лідирує в чемпіонаті Шотландії.

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Матч завершився перемогою англійської команди – 3:2. За Ліверпуль забивали Луїс Гарсія, Патрік Бергер та Еміль Хескі, а у складі Рейнджерс відзначилися Кріс Бойд і Петер Ловенкрандс.

Зазначимо, що Стівен Джеррард провів по тайму за кожну із команд.

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Теги
Джеймі Карраґер Джеймі Карраґер Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Рейнджерс Рейнджерс Англія Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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