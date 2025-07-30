Ліверпуль здобув перемогу на Йокогамою (3:1). Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Йокогама – Ліверпуль – 1:3

Голи: Уекана, 55 – Вірц, 62, Ніоні, 67, Нгумоха, 87

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Попри загрозу цунамі в Японії, матч між Йокогамою та Ліверпулем все ж відбувся. У першому таймі за мерсисайдців дебютував Уго Екітіке. Англійці мали декілька нагод, щоб відкрити рахунок, але не скористалися ними.

По перерві, Йокогама забила. Уенака вдало відкрився з-за спини суперника на передачу від партнера і без проблем переправив м'яч у сітку воріт. За декілька секунд до цього прекрасну нагоду відзначитися мав Нуньєс, але Дарвін пробив повз ворота.

Вірцу знадобилося сім хвилин, щоб поновити рівновагу. Партнери Флоріана забарилися з ударом, а він швидко зорієнтувався й оформив дебютний гол. Ще через п'ять хвилин Ліверпуль вийшов вперед. Ніоні скористався передачею Фрімпонга. Для Джеремі це перша результативна дія за нову команду. Перед фінальним свистком крапку в матчі поставив Нгомоха.