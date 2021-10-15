Вінгер Ренна Жеремі Доку може опинитись у Ліверпулі у найближче трансферне вікно.

Бельгієць планує покинути Ренн влітку 2022 року, а Ліверпуль випереджає всіх у боротьбі за юну зірочку, повідомляє журналіст Александре Брекман у своєму твіттері.

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Втім, мерсисайдці спробують підписати Доку вже взимку. Причиною є Кубок африканських націй, на який вирушать Садьйо Мане та Мохамед Салах – "червоні" залишатимуться без своїх головних атакувальних гравців близько місяця.

До слова, Доку зіграв лише у 4 матчах за Ренн у поточному сезоні, не записавши до свого активу результативних дій. Влітку Жеремі поїхав у складі збірної Бельгії на Євро-2020 та яскраво замінив Едена Азара у 1/4 фіналу.

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