Тренерський штаб англійського Ліверпуля з Юргеном Клоппом на чолі не відмовився від ідеї трансферу вінгера Вулверхемптона Адами Траоре.

Фактурний універсал "вовків" може перебратися на Енфілд у січні, повідомляє Mundo Deportivo.

Джеррарду не варто очолювати Ліверпуль після Клоппа, – екс-гравець мерсисайдців

Траоре – головна ціль Ліверпуля на ринку в зимове трансферне вікно. У його підписанні нібито особисто зацікавлений керманич мерсисайдців Юрген Клопп. Влітку "червоні" вже намагалися оформити перехід іспанця, але не змогли задовольнити фінансові апетити Вулвз.

У нинішньому сезоні Адама Траоре провів 5 матчів у всіх турнірах. Раніше Ліверпуль підписав з Вулверхемптона вінгера Діогу Жоту.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття