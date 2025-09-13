Ліверпуль розглядає можливість підписання півзахисника Штутгарта Анджелло Стіллера. Як інформує Givemesport, чемпіон Англії вже висловив зацікавленість у трансфері 24-річного німця, контракт якого містить клаусулу в 34 мільйони євро.

Вихованець Баварії не зміг закріпитися в основі мюнхенців і 2021 року перебрався до Хоффенхайма, а згодом перейшов у Штутгарт. У складі "швабів" він дебютував у Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25, чим привернув увагу топ-клубів Європи.

На Енфілді вбачають у Стіллері варіант посилення середини поля. Нині у центрі поля стабільно грають Раян Гравенберх та Алексіс Мак Аллістер, а Ватару Ендо розглядається радше як ротаційний варіант. Водночас Стіллер, який раніше був саме дублером Ендо в Штутгарті, вважається перспективним і універсальним виконавцем.

У Німеччині він уже встиг виграти Кубок країни, а також дебютував за збірну, де має п’ять матчів. Сам футболіст, за інформацією джерела, не проти переходу в Ліверпуль.

