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Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:0 – відео голів та огляд матчу

12 травня 19:52 423 Читать на русском
Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Вулверхемптон у 38 турі АПЛ. Дивіться відео голів матчу Ліверпуль – Вулверхемптон.

17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане
 
17’ Садьйо Мане
81’ Садьйо Мане

Ліверпуль завдяки дублю Садьйо Мане обіграв Вулверхемптон. Однак перемога Манчестер Сіті над Брайтоном не дозволила команді Юргена Клоппа стати чемпіоном Англії.

Ліверпуль завдяки дублю Мане переграв Вулверхемптон і закінчив сезон в АПЛ другим із фантастичною кількістю очок

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Відеоновини Англія Ліверпуль Ліверпуль Вулверхемптон Вулверхемптон АПЛ Ліверпуль - Вулверхемптон
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