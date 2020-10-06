Ліверпуль втратив вже третього гравця через коронавірус
12:38 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі став черговим гравцем мерсисайдців, у якого виявили коронавірус.
Діагноз вінгера підтвердила Швейцарська футбольна асоціація напередодні матчів Ліги націй у своєму твіттері.
Мане став черговою жертвою коронавірусу
Це вже третій випадок коронавірусу в Ліверпулі – до цього хворобу виявили у Садьйо Мане та Тьягу Алькантари. Додамо, що Швейцарія, за яку виступає Джердан, є суперником збірної України у Лізі націй.
До слова, Шакірі зіграв лише 75 хвилин у складі мерсисайдців в рамках Кубка англійської ліги, відзначившись голом зі штрафного.
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