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Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛ

19:34 20
Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛ
Тімо Вернер / picture alliance

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер визначився із клубом, у якому продовжить кар'єру.

Тімо Вернер найближчим часом стане гравцем Челсі, повідомляє SportBild.

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Зазначається, що форвард скористається пунктом у контракті про викуп за 55 млн євро. Цікаво, що ця умова дійсна лише до 15 червня. Відомі і умови угоди з лондонським клубом – контракт розрахований до 2025 року, а сам нападник зароблятиме більше 10 млн євро.

До слова, портал Transfermarkt оцінює Вернера у 64 млн євро. У поточному сезоні Бундесліги нападник провів 29 поєдинків, в яких забив 25 голів і віддав 7 результативних передач. Угода німця з РБ Лейпциг закінчується 30 червня 2023 року.

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Теги
Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Челсі Челсі Челсі Тімо Вернер Тімо Вернер Англія Німеччина
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