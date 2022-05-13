Півзахисник Фабінью точно не допоможе Ліверпулю у фіналі Кубка Англії 2021/22 проти Челсі.

В останньому поєдинку АПЛ проти Астон Вілли (2:1) 28-річний бразилець відіграв тільки півгодини. Фабінью пішов з поля через пошкодження, яке не дозволило йому продовжити гру.

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У хавбека діагностували розтягнення підколінного сухожилля. Це унеможливлює участь Фабінью у фіналі Кубка Англії проти Челсі, який відбудеться в суботу, 14 травня. Наставник мерсисайдців Юрген Клопп підтвердив втрату бразильця у коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Водночас у клубі дуже сподіваються, що Фабінью таки зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала, який відбудеться 28 травня. Перед цим "червоні" протистоятимуть Саутгемптону і Вулверхемптону в двох заключних турах АПЛ. У цих матчах півзахисник точно не допоможе команді.

У сезоні 2021/22 Фабінью став одним із лідерів Ліверпуля. В його активі 47 зіграних матчів, 8 голів і 1 асист.

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