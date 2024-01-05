Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослай не зможе взяти участь в матчі проти Арсенала у Кубку Англії.

"Я можу підтвердити, що це травма. Собослай отримав пошкодження підколінного сухожилля. Домінік не відчуває сильного болю, але ми повинні трохи почекати.

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Тож, очевидно, що немає шансів, що він зіграє проти Арсенала та проти Фулхема. Сподіваюсь він повернеться до тренувань дуже скоро", – розповів тренер в інтерв'ю BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль зіграє проти Арсенала 7 січня в Кубку Англії, а вже через три дні мерсисайдці протистоятимуть Фулхему в Кубку англійської ліги.

Домінік Собослай приєднався до Ліверпуля влітку 2023 року. В поточному сезоні він відіграв у 26 матчах, в яких забив чотири голи та віддав три асисти.

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