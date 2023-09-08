В матчі проти Ньюкасла, який відбувся 27 серпня, лідер мерсисайдців отримав червону картку за фол останньої надії. Втім, зі своїм покаранням ван Дейк не був згоден і накинувся на арбітра зустрічі Джона Брукса, використавши ненормативну лексику.

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Як повідомляє The Athletic, FA звинуватила капітана Ліверпуля в неналежній поведінці. Ван Дейк отримав покарання у вигляді дискваліфікації на ще один матч, а також він має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч фунтів.

Таким чином захисник пропустить найближчу зустріч проти Вулверхемптона в АПЛ, яка запланована на 16 вересня.

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