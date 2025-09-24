Центральний захисник Ліверпуля Джованні Леоні може вибути на довгий період через травму, яку він отримав у грі проти Саутгемптона у Кубку ліги (2:1).

"Джованні засмучений, бо одразу відчув, що щось не так. Ми повинні оцінити характер травми.

Зазвичай такі речі не стають зрозумілими за п’ять-десять хвилин, і треба почекати, щоб побачити, як він почуватиметься. Потім він пройде тести та вирушить на МРТ, щоб дізнатися про серйозність травми. Зазвичай емоції гравця багато про що говорять.

На вихідних я бачив у Ередивізі гравця, який теж йшов з поля в сльозах. Це був Рубен ван Боммель із ПСВ. Через день виявилося, що його відчуття були правильними. Ми сподіваємося на краще", – цитує Арне Слота прес-служба Ліверпуля.

Джованні Леоні дебютував за Ліверпуль у матчі проти Саутгемптона у Кубку ліги (2:1), але покинув поле на 81-й хвилині через травму коліна.

Додамо, що 18-річний центральний оборонець на початку вересня отримав дебютний виклик у збірну Італії. Влітку Леоні перейшов у Ліверпуль з Парми за приблизно 31 мільйон євро.

