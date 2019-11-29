Ліверпуль втратив Фабінью на тривалий термін – хавбек пошкодив гомілкостоп

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп ризикує зіткнутись з кадровими проблеми.

Травма Фабінью, яку він зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти Наполі (1:1), виявилась серйознішою, ніж передбачалось, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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У лазареті мерсисайдців у 26-річного хавбека діагностували пошкодження зв'язок гомілковостопного суглоба. За попереднім вердиктом лікарів, бразилець уникне хірургічного втручання, але залишатиметься поза грою близько двох місяців.

В поточному сезоні АПЛ Фабінью провів 12 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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