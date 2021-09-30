Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про готовність мерсисайдців до центральної гри 7-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті.

Ліверпуль не зможе розраховувати на Александера-Арнольда та Тьягу Алькантару у матчі з Манчестер Сіті, повідомив Клопп у коментарі офіційному сайту мерсисайдців.

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У Трента м'язове пошкодження, тоді як іспанський хавбек продовжує відновлюватись після травми литкового м'яза. Гравці мають повернутись до складу вже після поєдинків збірних.

До слова, матч Ліверпуль – Манчестер Сіті відбудеться 3 жовтня, початок о 18:30. Наразі саме ці команди є лідерами АПЛ – "червоні" випереджають "містян" на 1 очко.

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