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Ліверпуль вступив у боротьбу за Хадсона-Одоя

17:27 269 Читать на русском
Ліверпуль вступив у боротьбу за Хадсона-Одоя
Каллум Хадсон-Одой / Rex Features

Вінгер лондонського Челсі Каллум Хадсон-Одой потрапив до сфери зацікавлень лідера англійської Прем'єр-ліги Ліверпуля.

"Червоні" можуть перехопити юніора лондонців у мюнхенської Баварії. Про це повідомляє Sport Bild.

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За інформацією видання, представники Ліверпуля мали зустріч із Хадсоном-Одоєм щодо його переїзду на Енфілд. Мерсисайдцям доведеться витримати конкуренцію із Баварією, яка була готова віддати за вінгера орієнтовно 40 млн євро.

Контракт Каллума Хадсона-Одоя з Челсі діє до 2020 року. У нинішньому сезоні він провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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