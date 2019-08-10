Ліверпуль встановив рекорд АПЛ завдяки перемозі над Норвічем

Перемога Ліверпуля у стартовому турі АПЛ над Норвічем принесла мерсисайдцям вражаючий рекорд турніру.

Перемога Ліверпуля над Норвічем стала десятою поспіль для "червоних" в АПЛ з урахуванням минулого сезону, передає Opta.

Ліверпуль – Норвіч – 4:1 – відео голів та огляд дебютного матчу АПЛ 2019/20

Мерсисайдці вже вп'яте здобули 10 і більше перемог поспіль – більше, ніж будь-який інший клуб у найвищому дивізіоні Англії за його історію.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Норвіч (4:1) у стартовому турі АПЛ.

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