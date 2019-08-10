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Ліверпуль встановив рекорд АПЛ завдяки перемозі над Норвічем

11:20 200 Читать на русском
Ліверпуль встановив рекорд АПЛ завдяки перемозі над Норвічем
Радість гравців Ліверпуля / твіттер ФК Ліверпуль

Перемога Ліверпуля у стартовому турі АПЛ над Норвічем принесла мерсисайдцям вражаючий рекорд турніру.

7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
 
Теему Пуккі 64’
7’ Грант Хенлі
19’ Мохамед Салах
28’ Вірджил ван Дейк
43’ Дівок Оріджі
64’ Теему Пуккі

Перемога Ліверпуля над Норвічем стала десятою поспіль для "червоних" в АПЛ з урахуванням минулого сезону, передає Opta.

Ліверпуль – Норвіч – 4:1 – відео голів та огляд дебютного матчу АПЛ 2019/20

Мерсисайдці вже вп'яте здобули 10 і більше перемог поспіль – більше, ніж будь-який інший клуб у найвищому дивізіоні Англії за його історію.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Норвіч (4:1) у стартовому турі АПЛ.

Ліверпуль знищив Норвіч у дебютному матчі нового сезону АПЛ

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Норвіч
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