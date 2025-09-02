Керівництво Ліверпуля не жалкувало коштів на підсилення команди.

Ліверпуль у трансферне вікно підписав нападника Александра Ісака за рекордні 125 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ліверпуль оголосив про трансфер Ісака – найбільша сума в історії АПЛ

Крім Ісака, Ліверпуль оформив ще два великі трансфери – Флоріана Вірца (116,5 млн) та Уго Екітіке (79 млн). Клуб придбав сім гравців на загальну суму 446 мільйонів фунтів стерлінгів.

Мерсисайдці встановили таким чином трансферний рекорд світу. Минуле досягнення належало Челсі, який витратив 434,5 мільйона фунтів влітку 2023 року. Зауважимо, що Манчестер Сіті придбав гравців на загальну суму понад 185 млн.

Варто додати, що трансферна ціна Ісака перевищила суму, витрачену 10 клубами АПЛ за все трансферне вікно.

