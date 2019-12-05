Ліверпуль встановив неймовірний клубний рекорд

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль розгромив Евертон (5:2) і оновив клубну серію без поразок.

Підопічні Юргена Клоппа не програють 32 матчі поспіль у рамках чемпіонату, повідомляє Gracenote Live.

Ліверпуль розгромив Евертон у надрезультативному дербі Мерсисайду

Ліверпуль у цих поєдинках здобув 27 перемог і лише 5 разів зіграв унічию. Це дозволило "червоним" оновити власний рекорд. У другій половині 80-х команда Кенні Далгліша мала 31-матчеву серію без поразок (23 перемоги, 8 нічиїх).

До слова, в сезоні 2019/20 Ліверпуль здобув 14 перемог за 15 турів АПЛ. Ще один матч мерсисайдці зіграли внічию.