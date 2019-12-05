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Ліверпуль встановив неймовірний клубний рекорд

06:30 283 Читать на русском
Ліверпуль встановив неймовірний клубний рекорд
Юрген Клопп / офіційний сайт АПЛ

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль розгромив Евертон (5:2) і оновив клубну серію без поразок.

6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
90’ Джорджініо Вейналдум
 
Майкл Кін 21’
Рішарлісон 45+3’
6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
21’ Майкл Кін
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
45+3’ Рішарлісон
90’ Джорджініо Вейналдум

Підопічні Юргена Клоппа не програють 32 матчі поспіль у рамках чемпіонату, повідомляє Gracenote Live.

Ліверпуль розгромив Евертон у надрезультативному дербі Мерсисайду

Ліверпуль у цих поєдинках здобув 27 перемог і лише 5 разів зіграв унічию. Це дозволило "червоним" оновити власний рекорд. У другій половині 80-х команда Кенні Далгліша мала 31-матчеву серію без поразок (23 перемоги, 8 нічиїх).

До слова, в сезоні 2019/20 Ліверпуль здобув 14 перемог за 15 турів АПЛ. Ще один матч мерсисайдці зіграли внічию.

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Теги
Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль Англія Рекорди Кенні Далгліш Ліверпуль - Евертон
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