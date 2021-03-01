У матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на виїзді здолав відвертого аутсайдера турніру Шеффілд Юнайтед. Підопічні Юргена Клоппа забили двічі, вигравши 2:0.

Перервана серія з поразок мерсисайдців у АПЛ у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль – 0:2

Другий гол у зустрічі, який записав на свій рахунок Роберто Фірміно, став для "червоних" ювілейним – 7000-м у вищому дивізіоні чемпіонату Англії, повідомляє Opta.

До слова, Ліверпуль став лише другою командою, яка досягла цієї позначки. Цікаво, що випереджає мерсисайдців відвертий конкурент і непримиренний суперник – Евертон. "Ірискам" вдалось забити у вищому дивізіоні 7108 голів.

Нагадаємо, після 26-ти турів Ліверпуль посідає у турнірній таблиці АПЛ шосту сходинку, набравши 43 очки. Від лідера першості – Манчестер Сіті – "червоні" відстають на 19 пунктів.

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