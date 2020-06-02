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Ліверпуль вшанував пам'ять Флойда, ставши на одне коліно

06:30 117 Читать на русском
Ліверпуль вшанував пам'ять Флойда, ставши на одне коліно
Ліверпуль вшанував Джорджа Флойда / ФК Ліверпуль

"Червоні" не залишилися осторонь резонансної загибелі американця.

Як відомо, кілька днів тому у США загинув 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Причиною його смерті стали дії поліцейських, які затримували чоловіка. Після цього Сполучені Штати охопила хвиля протестів проти незаконних дій правоохоронців, один із яких буквально задушив Флойда попри благання відпустити.

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Ліверпуль долучився до всесвітнього челенджу #BlackLivesMatter. Перед тренуванням всі гравці мерсисайдців вишикувалися у центральному колі Енфілда та стали на одне коліно.

Нагадаємо, Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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Теги
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