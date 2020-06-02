Ліверпуль вшанував пам'ять Флойда, ставши на одне коліно

"Червоні" не залишилися осторонь резонансної загибелі американця.

Як відомо, кілька днів тому у США загинув 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Причиною його смерті стали дії поліцейських, які затримували чоловіка. Після цього Сполучені Штати охопила хвиля протестів проти незаконних дій правоохоронців, один із яких буквально задушив Флойда попри благання відпустити.

Хавбек Ліверпуля відмовився переходити в Реал – причиною став ганебний вчинок Рамоса

Ліверпуль долучився до всесвітнього челенджу #BlackLivesMatter. Перед тренуванням всі гравці мерсисайдців вишикувалися у центральному колі Енфілда та стали на одне коліно.

Нагадаємо, Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок.

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