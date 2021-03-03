"Ми трохи захвилювалися, коли рахунок став 1:1, але здорово відреагували і забили свої голи. Все було заслужено – ми грали дуже добре. Матчі дуже важкі, а ми досить комфортно перемогли на останніх хвилинах.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник був небезпечний після того, як зрівняв рахунок, але Манчестер Сіті продовжив володіти м'ячем, не здався. Для нас це хороший урок в дрібних деталях. Але якщо говорити про гру, ми були дуже хороші.

Цього року календар дуже щільний. У нас не було жодного повноцінного тижня – дуже багато матчів. А ще й Вулверхемптон, фізично і психологічно сильна команда. Я більш ніж задоволений тим, що ми зробили.

Рекорди? Про рекорди ми будемо говорити потім. Взимку в Англії – в листопаді, грудні, січні – відбувається справжнє пекло. Тому це дуже видатний показник. Я дуже пишаюся. Але Ліверпуль все ще залишається чемпіоном. Щоб взяти АПЛ, Манчестер Сіті потрібні очки", – наводить слова Гвардіоли BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розбив Вулверхемптон (4:1), здобувши вже 21-у перемогу поспіль. "Містяни" набрали 65 очок, відірвавшись від Манчестер Юнайтед на 15 пунктів.

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