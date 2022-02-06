Ліверпуль не зазнав проблем у поєдинку проти Кардіффа у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Кубок Англії 2021/22, 1/16 фіналу

Ліверпуль – Кардіфф – 3:1

Голи: Жота, 53, Мінаміно, 68, Елліот, 76 – Колвілл, 80

Ще одним учасником 1/8 фіналу Кубка Англії став Ліверпуль. Мерсисайдці досить легко переграли представника Чемпіоншипа – Кардіфф. Перша половина завершилась без голів, а от у другій Жота відкрив рахунок у самому дебюті, замкнувши навіс Александер-Арнольда зі штрафного. А на 58 хвилині відбулась подвійна заміна – на поле вийшов новачок "червоних" Луїс Діас та Харві Елліот, який повернувся після важкої травми.

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Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake #EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Welcome to Anfield, @LuisFDiaz19



Some tidy footwork as he puts it on a plate for @takumina0116, who makes no mistake #EmiratesFACup pic.twitter.com/ml5RAywrHB — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

Саме ці заміни і стали ключовими. Спочатку Діас класно розібрався з захисниками на "п'ятачку" та викотив у центр, а Мінаміно розстріляв ворота суперника. Елліот же красиво забив третій гол, першим дотиком прийнявши передачу Робертсона, а другим пробивши у кут воріт. Колвілл один м'яч відіграв, але Ліверпуль довів матч до перемоги.

Harvey Elliott that is outrageous



What a way to mark your return #EmiratesFACup pic.twitter.com/oSGJ8MOHGO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022

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