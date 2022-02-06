Ліверпуль впевнено обіграв Кардіфф у Кубку Англії – Діас відзначився асистом в дебютному матчі
Ліверпуль не зазнав проблем у поєдинку проти Кардіффа у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Кубок Англії 2021/22, 1/16 фіналу
Ліверпуль – Кардіфф – 3:1
Голи: Жота, 53, Мінаміно, 68, Елліот, 76 – Колвілл, 80
Ще одним учасником 1/8 фіналу Кубка Англії став Ліверпуль. Мерсисайдці досить легко переграли представника Чемпіоншипа – Кардіфф. Перша половина завершилась без голів, а от у другій Жота відкрив рахунок у самому дебюті, замкнувши навіс Александер-Арнольда зі штрафного. А на 58 хвилині відбулась подвійна заміна – на поле вийшов новачок "червоних" Луїс Діас та Харві Елліот, який повернувся після важкої травми.
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Саме ці заміни і стали ключовими. Спочатку Діас класно розібрався з захисниками на "п'ятачку" та викотив у центр, а Мінаміно розстріляв ворота суперника. Елліот же красиво забив третій гол, першим дотиком прийнявши передачу Робертсона, а другим пробивши у кут воріт. Колвілл один м'яч відіграв, але Ліверпуль довів матч до перемоги.
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