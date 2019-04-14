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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Ліверпуль вперше за майже 7 років переміг Челсі вдома

14 квітня 23:19 74 Читать на русском
Ліверпуль вперше за майже 7 років переміг Челсі вдома
Святкування мерсисайдців / твіттер Ліверпуля

Перемога Ліверпуля над лондонським Челсі (2:0) у 34-му турі англійської Прем'єр-ліги перервала невдалу серію команди Юргена Клоппа в матчах із "синіми".

51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах
 
51’ Садьйо Мане
53’ Мохамед Салах

"Червоні" вперше з 2012 року здолали Челсі вдома, повідомляє Wildstat.

Ліверпуль – Челсі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль зумів завершити невдалу серію, яка налічувала вісім матчів без перемог над лондонцями вдома у всіх турнірах. За цей час мерсисайдці тричі програли столичній команді та ще п'ять разів зіграли внічию.

Востаннє Ліверпуль перемагав Челсі на Енфілді в травні 2012 року (4:1). Тоді з командою працював Кенні Далгліш. І Ліверпуль, і Челсі завершили той сезон за межами топ-4.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Челсі Челсі Ліверпуль - Челсі
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