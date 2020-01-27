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Ліверпуль влітку планує переманити Іско з Реала

16:36 797 Читать на русском
Ліверпуль влітку планує переманити Іско з Реала
Іско / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Іско може покинути мадридський клуб у пошуках ігрової практики.

Ліверпуль знову звернув свою увагу на іспанського хавбека Іско, повідомляє El Desmarque.

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За інформацією видання, мерсисайдці здійснять спробу підписати гравця наступного літа. Зазначається, що Реал налаштований отримати за свого футболіста близько 70 млн євро, натомість Ліверпуль не збирається платити більше 50-и.

До слова, в нинішньому сезоні Іско не має стабільного місця в основі Реала. У його активі 16 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, у яких 27-річний півзахисник забив 1 м'яч.

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Англія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Чемпіонату Іспанії Іско Іско
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