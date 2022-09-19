Ліверпуль спробує підписати півзахисника Шахтаря і збірної України Михайла Мудрика, повідомляє Liverpool Echo.

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Мерсисайдці стали вже п'ятим клубом з АПЛ, який би хотів бачити українця у своїх лавах. Раніше про інтерес до гравця заявляли Брентфорд, Арсенал, Евертон та Ньюкасл.

Видання зазначає, що після відходу Садьйо Мане у мюнхенську Баварію, Мудрика можна було розглядати у Ліверпулі як більш пряму заміну, аніж Дарвін Нуньєс, який є центральним нападником.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за "гірників" 5 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі. Його контракт з "гірниками" чинний до кінця 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро.

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