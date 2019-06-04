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Ліверпуль включився у боротьбу за Де Лігта

4 червня 23:28 275 Читать на русском
Ліверпуль включився у боротьбу за Де Лігта
Маттейс Де Лігт / ФК Аякс

Ліверпуль став ще одним претендентом на захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Ліверпуль зацікавлений у підписанні захисника Аякса Маттейса Де Лігта, повідомляє Bild.

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Володарі Кубка Ліги чемпіонів посперечаються за голландця з Барселоною та Манчестер Юнайтед. Раніше була інформація, що захисник проінформує керівництво "червоних дияволів" щодо свого рішення.

У Ліверпулі виступає партнер Де Лігта по збірній Нідерландів Вірджил ван Дейк, тоді як у Барселону перейшов Френкі де Йонг.

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