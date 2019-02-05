Ліверпуль включив Окслейда-Чемберлена в заявку на плей-офф Ліги чемпіонів – він не грав із минулої весни

Окслейд-Чемберлен може повернутись на поле вже в лютому / AP

Алекс Окслейд-Чемберлен потрапив до списку гравців англійського Ліверпуля, заявлених на плей-офф Ліги чемпіонів. Вочевидь, хавбек набирає форму після важкої травми коліна, через яку пропустив понад півроку.

Англійський півзахисник не був включений на груповий етап Ліги чемпіонів після розриву зв'язок правого коліна в першому матчі 1/2 фіналу проти Роми в минулому сезоні. Були побоювався, що він пропустить всю кампанію 2018/19.

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Але наставник "червоних" Юрген Клопп натякнув у грудні, що він може повернутися вже у лютому, і Окслейд-Чемберлен активізував своє відновлення на Близькому Сході минулого місяця.



Нагадаємо, що Ліверпуль – фіналіст Ліги чемпіонів минулого року – зустрінеться з Баварією в двоматчевому протистоянні. Перша гра відбудеться на Енфілді 19 лютого.

Заявка Ліверпуля на плей-офф Ліги чемпіонів 2018/19:

Воротарі: Аліссон Бекер, Сімон Міньйоле, Куівін Келлехер, Каміл Грабара.



Захисники: Вірджил ван Дейк, Деян Ловрен, Альберто Морено, Енді Робертсон, Джоел Матіп, Кі-Яна Хойвер, Фабіньо, Натаніель Філліпс, Джо Гомес, Джордж Джонстон, Трент Александр-Арнольд.



Півзахисники: Джорджініо Вейнальдум, Набі Кейта, Джердан Шакірі, Джеймс Мілнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Кертіс Джонс, Рафаель Камачо, Педро Чірівелья.

Нападники: Роберто Фірміно, Садіо Мане, Мохаммед Салах, Дівок Оріджі, Даніель Старрідж, Райан Брюстер, Конор Мастерсон.