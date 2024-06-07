Салах – найкращий гравець Ліверпуля в сезоні-2023/24, повідомляє офіційний сайт клубу. Мохамед випередив у голосуванні ван Дейка та Мак Аллістера, які посіли друге та третє місця відповідно.

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Єгиптянин забив 25 голів у всіх турнірах і віддав 13 асистів. Для нього це вже четверта така нагорода за сім сезонів на Анфілді. Салах завершив сезон сваркою з Клоппом, який покидає Ліверпуль.

Ліверпуль до весни залишався в чемпіонських перегонах, однак в підсумку посів третє місце в АПЛ. Команда виграла Кубок ліги, але вилетіла у чвертьфіналах Кубка Англії та Ліги Європи.